Азербайджанцев предупредили по поводу WhatsApp
В Азербайджане зафиксированы случаи взлома аккаунтов граждан в мессенджере WhatsApp, говорится в предупреждении, распространенном Службой электронной безопасности Азербайджана.
«Принимая во внимание вышеизложенное, вам необходимо следовать инструкциям, указанным в сообщении о безопасности вашей учетной записи WhatsApp. При возникновении подобных ситуаций вы можете обратиться на горячую линию 1654 или написать на адрес электронной почты [email protected], подробно описав ваш запрос (в том числе указав такую информацию, как имя, фамилия, контактные данные, прикрепив скриншот и т.д.)», - отмечается в сообщении.