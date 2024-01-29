Шеф ЦРУ заявил о потере «неоспоримого превосходства» США

По мнению Бернса, ситуация с глобальной конкуренцией осложняется тем, что сегодня происходит революция в технологиях «еще более масштабная, чем промышленная революция или начало ядерного века».

Подъем Китая и «реваншизм» со стороны России создают стратегическую конкуренцию в мире, США больше не обладают неоспоримым превосходством, заявил глава американской разведки Уильям Бернс в статье «Трансформация ЦРУ в эпоху конкуренции» для журнала Foreign Affairs.

«От микрочипов до искусственного интеллекта и квантовых вычислений — новые технологии меняют мир, включая профессию разведчика. Во многих отношениях эти события усложняют работу ЦРУ как никогда, предоставляя противникам новые мощные инструменты, позволяющие запутывать нас, уклоняться от нас и шпионить за нами», — пояснил глава ЦРУ.

Вместе с этим он подчеркнул, что, несмотря на все изменения в мире, шпионаж все еще подразумевает взаимодействие между людьми. «По-прежнему будут существовать секреты, которые смогут раскрыть только люди, и тайные операции, которые смогут проводить только люди. Технологические достижения, особенно в области радиоразведки, не сделали человеческие операции неактуальными», — отметил Бернс.

По его словам, если что и меняется, то лишь то, как разведки используют собранную информацию. В качестве примера он привел «стратегическое рассекречивание» — преднамеренное публичное раскрытие определенных секретов с целью подорвать позиции соперников и сплотить союзников. «Разведывательное сообщество США также осознает растущую ценность разведывательной дипломатии, обретая новое понимание того, как его усилия по поддержке союзников и противодействию врагам могут поддержать политиков», — добавил он.