Британский посол вызван в МИД Ирана
Британский посол вызван в МИД Ирана. Об этом сообщило агентство IRNA.
"После продолжения обвинений британского правительства в адрес Ирана посол этой страны в Тегеране Саймон Шерклифф сегодня был вызван в МИД", - говорится в информации.
Глава западноевропейского департамента МИД Ирана назвал обвинения и санкции британских властей безосновательными, решительно их осудил, а также передал послу решительный протест Ирана.
Британский посол заявил, что проинформирует свое руководство.