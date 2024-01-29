Британский посол вызван в МИД Ирана. Об этом сообщило агентство IRNA.

"После продолжения обвинений британского правительства в адрес Ирана посол этой страны в Тегеране Саймон Шерклифф сегодня был вызван в МИД", - говорится в информации.

Глава западноевропейского департамента МИД Ирана назвал обвинения и санкции британских властей безосновательными, решительно их осудил, а также передал послу решительный протест Ирана.

Британский посол заявил, что проинформирует свое руководство.