Орбан: У мира есть имя – Дональд Трамп

Дональд Трамп — самый успешный политик на международной арене, заявил венгерский премьер Виктор Орбан в интервью французскому изданию Le Point.

"Он (Трамп. – Ред.) не начал ни одной войны. Соглашения Авраама (о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами. – Ред.) были единственным серьезным шансом принести мир, баланс и приемлемый образ жизни в очень сложный ближневосточный регион", – сказал венгерский премьер.

Он добавил, что убежден: если бы в феврале 2022 года президентом США был Дональд Трамп, "войны в Европе больше не было бы".

"Сегодня я не вижу другого лидера в Европе или Америке, который был бы достаточно сильным, чтобы остановить войну. У мира есть имя – Дональд Трамп", – сказал Орбан.