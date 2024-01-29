Беседовал: Ага Гасымлы, собкор 19:01

После нападения боевиков ХАМАС на приграничные с Газой израильские поселения и последовавшей за ним операцией ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля) «Железные мечи» по уничтожению военной инфраструктуры ХАМАС израильские спецслужбы осуществляют на всей территории Ближнего Востока тайные операции по физической ликвидации лидеров этой террористической организации. Вот список наиболее высокопоставленных лидеров организации ХАМАС, а также представителей военизированных структур Исламской Республики Иран, ликвидированных спецслужбами Израиля после событий «Черной субботы» 7 октября 2023 года:

- Сайед Рази Мусави, бригадный генерал, старший советник Корпуса стражей исламской революции (КСИР), отвечавший за координацию военного альянса между Сирией и Ираном. Занимался финансированием, координацией и организацией переброски вооружений шиитским прокси-группировкам и боевикам «Хезболлы» по маршруту Иран-Сирия-Ливан. Убит в Дамаске в результате ракетного удара; - Салех аль-Арури, один из командиров-основателей военного крыла ХАМАС (бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам»), заместитель руководителя политбюро ХАМАС, один из стратегов вторжения «Черной субботы». Убит в Бейруте ударом с беспилотника. Вместе с аль-Арури погибли еще шесть членов ХАМАС, в том числе двое командиров его боевого крыла; - Усама аль-Мазин, член Политбюро ХАМАСа, отвечал за переговоры по «сделке Шалита» и, по всей видимости, должен был вести переговоры о судьбе израильских заложников, захваченных террористами в «Черную субботу». Ликвидирован в секторе Газа; - Абд аль-Фаттах Духан (Абу Усама), один из основателей ХАМАС. Ликвидирован (или умер своей смертью во время ударов ЦАХАЛа) в секторе Газа; - Джавад Абу Шамал, министр экономики ХАМАС. Ликвидирован в секторе Газа; - Амар Абу Джалал, командующий военно-морским флотом ХАМАС. Ликвидирован в секторе Газа; - Мурад Абу Мурад, командующий воздушной системой ХАМАС. Ликвидирован в секторе Газа; - Закария Абу Маамар, член политбюро ХАМАС. Ликвидирован в секторе Газа; - Мохаммед Калут, командир снайперских подразделений северной бригады ХАМАС. Ликвидирован в секторе Газа; - Мутаз Ида, командир Южного округа национальной безопасности ХАМАС. Ликвидирован в секторе Газа; - Али Кади, командир спецподразделения ХАМАС «Нухба», осуществлявшего непосредственное вторжение в Израиль 7 октября 2023 года. Ликвидирован в секторе Газа; - Билал Аль-Кадра, командир спецподразделения ХАМАС «Нухба». Ликвидирован в секторе Газа…

Спасаясь от преследований израильских силовиков, Сухайль Ахмед Хасан аль-Хинди, член политсовета ХАМАС, к которому перешли полномочия Салеха аль-Арури, перебрался в Турцию, где его радостно встречали сторонники турецкой «Хезболлы». По данным базирующейся в Лондоне иранской экспертной группы, Сухайль аль-Хинди прибыл в Турцию, чтобы создать в этой стране антиизраильскую платформу с турецкой «Хезболлой», которую неофициально возглавляет мулла Энвер Кылыч Арслан - лидер Союза исламских ученых и школ İTTİHADUL ULEMA. Для справки: турецкая «Хезболла» или, как ее называют, курдская «Хезболла» была создана в 1981 году на населенном преимущественно курдами юго-востоке Турции как радикальная суннитская организация, поставившая перед собой цель установить в Турции исламский режим, подобный теократической системе Ирана. Начиная с 1992 года, турецкая «Хезболла» совершила до полутора тысяч политических убийств, краж людей, пыток, кровавых разборок с другими курдскими организациями, в частности с Рабочей партией Курдистана (РПК), терроризируя население и убивая интеллектуалов, правозащитников, критически настроенных журналистов, левых и профсоюзных активистов, бизнесменов, которые не симпатизировали воинствующему исламу и не поддерживали идеи исламской революции и построения в Турции шариатского государства.

На счету турецкой «Хезболлы» такие теракты, как взрыв в кафетерии в Измире, в результате которого пять человек погибли и 25 получили ранения, убийство турецкой активистки-феминистки Конджи Куриш, подрывы в 2003 году двух стамбульских синагог, при которых 23 человека погибли и более 300 получили ранения… С начала 2000-х годов турецкие силы безопасности приступили к широкомасштабным операциям против «Хезболлы». В юго-восточных провинциях и крупных городах Турции были арестованы тысячи боевиков и их лидеры. К 2009 году деятельность организации практически была сведена к нулю. Хотя турецкая «Хезболла» официально опровергала любую связь с базирующимися в Ливане исламистскими террористическими группировками, власти в Анкаре заявили, что организация получала финансовую помощь от иранского КСИР. В 2012 году представители «Хезболлы» официально объявили об отказе от насилия, провозгласив исключительно политическую борьбу и создав «Партию свободного дела» (Hüda Par). С середины января нынешнего года Сухайль аль-Хинди выступает с антиизраильскими речами в турецких провинциях, где довольно много сторонников партии Hüda Par, являющейся политическим крылом «Хезболлы». Важно отметить, что на прошлогодних выборах Hüda Par получила в парламенте Турции три места. По мнению экспертов, в случае если Сухайлю аль-Хинди каким-то образом удастся вовлечь турецкую «Хезболлу» в войну с Израилем, дальнейшая ситуация может пойти по критическому сценарию.

Как известно, после событий «Черной субботы» Израиль резко активизировал оперативную деятельность, направленную против всех военизированных палестинских группировок, связанных с Ираном. Нет сомнений в том, что если активность Сухайля аль-Хинди в Турции трансформируется в нечто реально угрожающее безопасности Израиля, «Моссад» сделает все необходимое, чтобы его ликвидировать. Но проблема в том, что после «Черной субботы» израильские спецслужбы в процессе физического устранения объектов, представляющих угрозу, действуют не так осторожно и выборочно, как это было раньше. Понятно в этой связи, что ликвидация лидеров ХАМАС на территории Турции потенциально грозит вовлечением Анкары в конфликт Израиля и ХАМАС. «Турецкая «Хезболла» по-прежнему числится в списке террористических организаций, составленном МВД Турции, - сказал в беседе с haqqin.az иранский политолог Реза Талеби. - После того, как полиция Турции ликвидировала основателя «Хезболлы» Хусейна Велиоглу, его заместитель, Эдип Гюмюш, сбежал в Иран. Гюмюш заочно приговорен к пожизненному заключению и внесен в черный список самых разыскиваемых террористов. В 2011 году была даже объявлена награда в размере до 10 миллионов старых турецких лир тому, кто поможет задержать Эдипа Гюмюша. Другими словами, власти в Анкаре прекрасно знают, с кем имеет дело прибывший в Турцию Сухайль аль-Хинди. Даже несмотря на то, что политическое крыло «Хезболлы», партия Hüda Par, проявляет полную лояльность правительству Эрдогана и выступает в общем блоке с правящей партией АКП». По словам Талеби, чтобы стать полезной для ХАМАС, турецкая «Хезболла» должна восстановить свои структуры в курдских провинциях Турции. Однако за годы беспощадных войн с Партией курдистанских рабочих (ПКК), левыми политическими организациями и силами безопасности Турции людские ресурсы и поддержка «Хезболлы» в курдской среде по сути иссякли. Сегодня у этой организации, в отличие от ПКК и других курдских террористических группировок, нет баз подготовки боевиков в Сирии или в Ираке, где можно подготовить боевиков для войны против Израиля.

«Кстати, в 80-е годы прошлого века боевики турецкой «Хезболлы», как, впрочем, и левые турецкие экстремисты, воевали против израильской армии в составе арафатовской Организации освобождения Палестины (ООП), - напомнил Реза Талеби. - Но в сегодняшней Турции нет реальных предпосылок для усиления военной поддержки ХАМАС за счет каких-то радикальных религиозных группировок. Тот факт, что иранский ставленник Сухайль аль-Хинди разъезжает с антиизраильскими призывами по турецким городам и встречается с какими-то исламистами, никаких экстраординарных последствий за собой не повлечет. Турецкие власти не допустят создания в стране каких-то вооруженных формирований, прямо или косвенно подчиненных Ирану. Тегеранский режим и раньше поддерживал разного рода мелкие религиозные шиитские группы джафаритов типа «Зейнабие», хотя на самом деле речь идет о малочисленных общинах, лишенных перспектив роста». По словам политолога, после возникновения в Турции в годы премьерства Ахмета Давутоглу группировок, связанных с ИГИЛ, турецкие власти сделали правильные выводы, сумев оперативно нейтрализовать все религиозные экстремистские формирования. «Сегодня, когда Турция конкурирует с Ираном за влияние на Ближнем Востоке, власти в Анкаре не допустят усиления «Хезболлы», а также каких-то других организаций или религиозно-политических течений, - считает Реза Талеби. — Это похоже на попытки Ирана создать в Азербайджане организацию «Хусейниюн». Несмотря на существенные силы и средства, вложенные аятоллами в этот проект, под прессом противодействия азербайджанских правоохранительных органов и спецслужб эта проиранская структура бесследно растворилась. Та же участь уготована и попыткам Ирана создать свои прокси на территории Турции. Правительство Эрдогана может до определенных рамок дать Сухайлю аль-Хинди возможность проводить встречи в Турции, поскольку Анкара не считает ХАМАС террористической структурой. Но «Хезболла» для турок – по-прежнему террористическая организация. А потому любые действия по ее усилению будут в корне пресечены».

Хасан Октай, глава Центра исследований Кавказа, отметил в интервью haqqin.az, что «Хезболла» в Ливане напрямую связана с Ираном и действует как оперативно-тактический центр против Израиля, потому что в Ливане у нее есть достаточная социальная база, чтобы не только определять внутреннюю политику «Стран кедров», но даже фактически держать Ливан в качестве заложника. «Хезболла» в Турции — это механизм, посредством которого Иран пытался осуществить экспорт исламской революции, - сказал Хасан Октай. — Это затея провалилась, поскольку в Турции она лишена минимальной социальной базы. В последние годы турецкая «Хезболла» неизменно вызывала негативную реакцию общества, поскольку была причастна к многочисленным убийствам на востоке и юго-востоке страны. Тем не менее, на парламентских выборах Hüda Par, заключив союз с АКП, прошла в парламент. То есть, умеренные силы в партии «Хезболла» получили в парламенте определенные возможности для политической борьбы. В то же время Демократическая партия, которая от имени курдов занимается политикой и, как поговаривают, связана с террористической организацией PKK, всячески дистанцируется от связей с экстремистами, чтобы стать интегральной частью политической системы турецкого общества. Возвращаясь же к ливанской «Хезболле», отмечу, что эта организация эффективна, как заточенный против Израиля форпост Ирана в ливанском обществе. Точно так же действует аффилированная с Ираном организация ХАМАС, признанная на Западе террористической. И хотя было бы неправильно отрицать успехи внешней политики Ирана, осуществляемой посредством системы ручного управления ливанской «Хезболлой», ХАМАСом в секторе Газа и хуситами в Йемене, чтобы усилить свое влияние в Турции у Тегерана нет необходимой социальной базы».