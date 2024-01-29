Кандидаты снимаются с выборов в пользу Путина

Лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин снял свою кандидатуру, сообщили в Центризбиркоме. Он объявил о своем решении после того, как подал в комиссию собранные для регистрации 100 тыс. подписей.

По словам Бабурина, это был «самый непростой» выбор в его жизни, но он не может поступить иначе «в обстановке ожесточенной войны Запада против России». Бабурин пояснил, что «дробить власть» в таких условиях нельзя. «Всем народно-патриотическим организациям России, всем национально ориентированным гражданам России надо объединиться вокруг кандидатуры Владимира Владимировича Путина, который является сегодня общенародным лидером», — заявил он.

Вторым кандидатом, снявшимся с выборов в пользу Путина, стала Ирина Свиридова, выдвинутая «Демократической партией». Там сообщили, что она не смогла собрать необходимые 100 тыс. подписей и таким образом выходит из кампании. Партия решила поддержать Путина, ее лидер Александр Зорин заявил, что они уже передали в штаб президента «наказы избирателей».