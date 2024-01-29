Франция покидает Африку

В частности, будут значительно сокращены воинские контингенты в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре. Французских военных начали выводить из этих государств в конце 2023 года, но в 2024 году процесс сокращения военного присутствия должен ускориться.

Власти Франции сокращают военное присутствие на территориях бывших африканских колоний страны, причем даже в странах – давних союзниках. Такое решение принял еще в декабре 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон, его уже претворяют в реальность.

Не исключено, что численность французских войск в столице Габона Либревиле, столице Сенегала Дакаре и на военной базе в одном из крупнейших городов Кот-д'Ивуара Абиджане составит по 100 военнослужащих в каждом городе. Выполнять эти подразделения будут функции поддержки, для серьезных операций такой численности подразделений явно не хватит.

В то же время, Макрон оставил определенную «лазейку» для маневрирования. Французские власти допускают изменение численности контингентов в зависимости от конкретной ситуации в перечисленных государствах, а также от «потребностей партнеров». Мали и Нигер французские войска покинули ранее по требованию местных властей, которые критически настроены по отношению к вмешательству Парижа во внутренние дела государств Западной Африки.

В Джибути и Чаде численность воинских контингентов Франции пока не изменится. И в первой, и во второй странах она останется в пределах 1500 военнослужащих. Таким образом, Париж вынужденно ослабляет свое военное присутствие в большинстве африканских стран, что может свидетельствовать об ослаблении влияния Франции на континенте.