Байден определился

Президент США Джо Байден заявил, что определился с ответной мерой на удар по американской базе в районе Эт-Танф на границе Иордании и Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, Байден в беседе с журналистами во вторник заявил, что определился с тем, каким образом ответить на атаку, в результате которой погибли 3 американских военнослужащих, 25 получили ранения. При этом он не пояснил, какие именно ответные меры могут принять США, подчеркнув, что Вашингтон не стремится к расширению конфликта на Ближнем Востоке.