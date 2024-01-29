Буданов сделал прогноз

Россия не смогла достичь поставленных перед своим наступлением целей, к весне ее наступательный потенциал иссякнет. Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

"Сейчас продолжается наступательная операция РФ. Она началась в ноябре 2023 года, по состоянию на сейчас продолжается уже в течение двух с половиной месяцев. Результаты - сами видите. Сказать, что они большие – это точно будет неправда. Но их наступление все еще продолжается. Где-то в начале весны оно иссякнет уже полностью", - считает Буданов.

Кроме того, глава ГУР рассказал, какие планы РФ имела на это наступление: "К сожалению для нас, определенное продвижение в полях у них есть и возле Авдеевки. Но это не то, на что они рассчитывали. Они хотели как можно скорее выйти на барьерный рубеж по реке Черный Жеребец, это по Харьковской области. И выйти на админграницы Донецкой и Луганской области. Как вы понимаете, даже близко к этому ничего нет".