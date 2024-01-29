Директор ЦРУ о задаче Украины

Наступивший год будет тяжелым для Украины на фронте в плане боевых действий и станет "испытанием на стойкость". Об этом пишет директор ЦРУ Уильям Бернс в колонке для американского журнала Foreign Affairs.

"Этот год, вероятно, станет тяжелым на поле боя в Украине, испытанием на выносливость, последствия которого выйдут далеко за рамки героической борьбы страны за сохранение своей свободы и независимости", - считает Бернс.

По его оценке, президент РФ Владимир Путин считает, что время играет на его стороне, и восстанавливает оборонное производство РФ с помощью важнейших компонентов из Китая, а также вооружений и боеприпасов из Ирана и Северной Кореи. Бернс выразил мнение, что ошибочно "недооценивать зацикленность" Путина на том, чтобы "контролировать Украину и ее выбор". Глава Кремля полагает, что без контроля над Украиной "Россия не сможет быть великой державой, а он — великим российским лидером", утверждает Бернс.

Задача Украины, по его мнению, состоит в том, чтобы "разрушить высокомерие Путина и продемонстрировать высокую цену продолжения конфликта для России", не только добиваясь прогресса на линии фронта, но и нанося глубокие удары в тылу и в Черном море.

"В этой ситуации Путин может снова заняться бряцанием ядерным оружием, и было бы глупо полностью игнорировать риски эскалации. Но было бы столь же глупо быть излишне запуганными ими", - отметил директор ЦРУ.

Запад он призывает продолжать финансирование Украины.