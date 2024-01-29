Икрам Нур, собкор haqqin.az 21:02

Заявления Израиля о том, что 12 сотрудников Агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР/ UNRWA) принимали участие в нападении на юг Израиля 7 октября, побудили ряд стран приостановить финансирование агентства. Испытав шок от того, что стал клиентом Международного суда ООН в качестве обвиняемого, Израиль сделал ответный шаг, предложив посмотреть, «а судьи кто?». И предоставил доказательства, что дюжина сотрудников Агентства ООН по делам палестинских беженцев прямо участвовали в террористической атаке на него. Это возымело свое действие. И хотя Международный суд ООН в своем предварительном решении обязал Израиль допустить больше помощи на территорию Газы – девять крупнейших доноров БАПОР - США, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Швейцария, Финляндия, Австралия и Канада – уже приостановили финансирование этого агентства.

БАПОР действительно странная организация. И ведь не то удивительно, что в атаке на Израиль принимала участие дюжина ее сотрудников, а то, почему их оказалось так мало. Ведь в секторе Газа она является крупнейшим работодателем, и здесь в ее штате числится 13 тысяч человек, в основном палестинцев. По всей видимости, израильтяне в предоставленном международному сообществу досье собрали только такие факты, которые не могли быть оспорены и имели под собой железобетонную доказательную базу. И то сказать – она впечатляет. ✓ Сотрудник БАПОР-школьный психолог из Хан-Юниса на юге Газы вместе со своим сыном пытался похитить женщину из Израиля. ✓ Другой, социальный работник из Нусейрата, расположенного в центральной части Газы, обвиняется в том, что помогал доставить тело мертвого израильского солдата в Газу, а также распределял боеприпасы и координировал транспортные средства в день нападения. ✓ Трое других получили текстовые сообщения с требованием явиться на сборные пункты ХАМАС 7 октября. ✓ Еще одному было приказано принести гранатометы, хранящиеся у него дома. И так далее. А ведь есть еще и то, что школы и склады этой организации в секторе Газа активно используются ХАМАС в военных целях, многие сотрудники являются членами этой организации или «сочувствующими». А «финансовый зонтик» из получаемых и распределяемых БАПОР средств позволил ХАМАС спокойно продолжать вкладывать огромные средства в военный проект, так как на образование и медицину им можно было не тратиться.

Вопросы к БАПОР появились не вчера. Израиль и многие эксперты в течение многих лет предупреждали, что деятельность этого агентства только препятствует интеграции палестинцев в другие арабские страны, позволяя им жить на пособия, а не стремиться к самостоятельному существованию, что деятельность БАПОР консервирует проблему, а не решает ее. Но от такой точки зрения в ООН отмахивались. Почему? Да потому что созданное в 1949 году для размещения палестинских беженцев, насильственно покинувших свои дома, агентство стремительно росло. Увеличивались штаты – сейчас в нем около тридцати тысяч сотрудников в Сирии, Ливане, Иордании и на палестинских территориях, росло финансирование, возникало все больше «отделов и подотделов». Словом, идеальное для международной бюрократии учреждение, мало кому подотчетное, превратившие лагеря палестинских беженцев в полноценные районы со своей жилой инфраструктурой, религиозными, образовательными и медицинскими учреждениями, которые достались лидерам палестинцев даром и не требовали от них ни цента на свое содержание – за все платили доноры.