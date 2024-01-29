Президент Украины Владимир Зеленский все равно отправит в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Собеседники издания подтвердили информацию, что в понедельник президент призвал главкома уйти в отставку, предложив при этом некую новую роль, но генерал отказался это делать.

При этом Зеленский ясно дал понять Залужному, что независимо от того, примет он эту новую роль или нет, его уволят. Источники также добавили, что Зеленский пока повременит с отставкой из-за того, что информация попала в СМИ.

FT пишет, что замена Залужного может "нервировать западных партнеров" и произойдет в критический момент войны.