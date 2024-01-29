Отдел спорта 21:19

Сегодня состоялись два первых четвертьфинальных матча Кубка Азербайджана по футболу. С большим интересом ожидалась игра на «Банк Республика Арене» между «Сабахом» и «Карабахом». Команда Мурада Мусаева не раз давала бой чемпиону. Однако в этот раз агдамцы победили легко, разгромив соперника со счетом 7:1.

На 20-й минуте Хамиду Кейта вывел «Карабах» вперед. Через 8 минут Олавио Жуниньо воспользовался ошибкой защитника и сделал счет 2:0 в пользу «Карабаха». В добавленное к первому тайму время Нариман Ахундзаде утроил преимущество гостей. Во втором тайме разгром хозяев продолжился. На 55-й минуте Жуниньо сделал счет 4:0. На 63-й минуте «Сабаху» удалось отыграть один мяч. Джессе Секидика подарил надежду масазырским болельщикам. Но вскоре избиение хозяев возобновилось. Абделла Зубир своими голами на 77-й и 93-й минутах, а также Адама Диакаби на 87-й довели счет в матче до 7:1.

Ответная игра состоится 8 февраля. Но уже сейчас практически с полной уверенностью можно сказать, что «Карабах» обеспечил себе место в полуфинале. А в первом матче дня «Зиря» в выездной встрече на «ASCO Арене» обыграла «Сабаил» - 2:1. На 48-й минуте футболист «Сабаила» с нидерландским паспортом Анас Наджах отправил мяч в собственные ворота. На 60-й минуте бразилец Руан Ренато ударом головой после углового сделал счет 2:0. «Сабаилу» удалось отыграть один мяч через 10 минут. Мадагаскарец Александр Рамалингом великолепно исполнил штрафной удар. В оставшееся время несмотря на все попытки «Сабаилу» не удалось уйти от поражения.