Роскомнадзор подтвердил решение проблем с доступом в интернет для провайдеров и абонентов Национальной системы доменных имен.

***21:29 По всей России наблюдается массовый сбой в работе интернет-провайдеров и мобильных операторов. Также недоступны поисковые страницы и приложения банков, отмечает сервис мониторинга Downdetector.

Координационный центр доменов .RU/.РФ подтвердил наличие проблемы и сообщил, что работает над устранением проблемы, из-за которой обрушился Рунет, пишет «Фонтанка» со ссылкой на директора центра Андрея Воробьева. Сбой в доменной зоне .RU связан с технической проблемой у глобальной инфраструктуры DNSSEC.

Координационный центр доменов .RU/.РФ — это администратор национальных доменов верхнего уровня .RU и .РФ

В Минцифры России сообщили, что работа всех сайтов с доменами «.ru» будет восстановлена в ближайшее время. В ведомстве уточнили, что возникшая техническая проблема связана с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX уже работают над ее устранением.