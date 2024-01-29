Чего ждать в случае прямого противостояния РФ и НАТО

Президент Российской Федерации Владимир Путин проиграет в случае прямого противостояния России с Альянсом, считает бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Я не могу сказать, что существует неизбежный риск российской атаки на страну НАТО. Путин уважает статью 5 (Вашингтонского договора о создании НАТО – ред.). Он знает, как сказано в статье 5, что атака на одного союзника станет атакой на всех, и он проиграет в прямом противостоянии с НАТО", – сказал Расмуссен на брифинге в Киеве в ответ на вопрос о том, как он оценивает сценарий прямой конфронтации между НАТО и Россией.

По этой причине, как сказал бывший генеральный секретарь Альянса, страны, находящиеся в "серой зоне", подают заявки на членство в НАТО. Он напомнил, что Финляндия уже вступила в Альянс, а Швеция это сделает в скором времени.