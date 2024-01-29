Буданов рассказал, когда рухнет Крымский мост

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в очередной раз подчеркнул, что Крымский мост должен быть уничтожен. Такое заявление он сделал в эфире телемарафона.

На вопрос, стоит ли ожидать, что в этом году будет гореть Крымский мост, Буданов ответил: "Я надеюсь на это. Гореть ему незачем, ему надо заканчивать свое существование".

После этого у главы ГУР спросили, как Путин отреагирует на уничтожение моста. Применит ли тактическую ядерную бомбу, и готов ли президент РФ к тому, что Крымский мост будет разрушен.

"Что значит, готов ли? Кого интересует, готов ли он. Есть объективная реальность. Это если бы у него спросили бы 24 февраля 2022 года, готов ли он, что придется воевать несколько лет. Вполне понятно, что он сказал бы "да ну вы что". Но есть объективная реальность. Неприятные вещи, к сожалению, происходят для обеих сторон. Поэтому нет смысла здесь драматизировать", – ответил Буданов.

Также начальник ГУР анонсировал увеличение ударов на территории Крыма.