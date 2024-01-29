Испания не решила, что делать с сепаратистами

Инициативу поддержал 171 парламентарий, 179 выступили против. Партия "Вместе за Каталонию" экс-лидера испанского региона Карлеса Пучдемона отказывалась проголосовать за законопроект, если в него не будут внесены изменения. Политическая сила, выступающая за независимость автономного сообщества, не хотела поддерживать инициативу в ее нынешнем виде, настаивая на поправках, которые гарантировали бы, что Пучдемон не будет привлечен в Испании к ответственности. Поскольку проект не был одобрен, он вернется для рассмотрения в парламентскую комиссию по вопросам юстиции с возможностью внесения изменений.

"Вместе за Каталонию" настаивает на том, чтобы амнистия распространялась на всех причастных к сепаратистскому процессу. В частности, политическая сила хочет, чтобы закон затронул проходящих по делам о причастности к террористическим преступлениям. Среди фигурантов одного из таких расследований есть Пучдемон.

Предложение Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), лидером которой является премьер-министр Педро Санчес, предусматривает амнистию в отношении связанных с сепаратистским процессом с 2012 года по ноябрь 2023 года. Предполагается, что Пучдемон подпадает под закон по делу об организации незаконного референдума о независимости 2017 года. Однако в стране ведется еще несколько расследований, в которых он является фигурантом.