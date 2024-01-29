Си Цзиньпин пообещал Байдену не вмешиваться

Председатель КНР Си Цзиньпин сказал американскому лидеру Джо Байдену на ноябрьском саммите в Сан-Франциско, что Пекин не намерен вмешиваться в предстоящие выборы президента США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их сведениям, этот вопрос поднял Байден и "кратко" обсудил его с Си Цзиньпином. На прошлой неделе помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече с главой МИД КНР Ван И в Бангкоке вновь затрагивал эту тему, отметил один из неназванных собеседников CNN. Он добавил, что Ван И дал Салливану те же гарантии, что и Си Цзиньпин Байдену несколькими месяцами ранее.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост.