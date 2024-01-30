Кто должен воспитывать детей?

30 января 2024, 22:47

Произошедшие в последние дни в общеобразовательных учреждениях события привлекли большое внимание общественности. По форме подачи информации наблюдался как объективный и профессиональный подход, так и поверхностный. Были те, кто затронул тему, просто чтобы пообсуждать. И если мы скажем, что вторых было больше, не ошибемся. Одни считают, что происходящие процессы являются результатом воспитательной работы в общеобразовательном учреждении. Другие же уверены, что родители, общество и другие стороны несут ответственность за это. Это правда, что обучение и воспитание проводится в школе, и каждому из нас очень важно понять, в чем суть школьного обучения и воспитания.

Обучение – это взаимная целенаправленная деятельность преподавателей и учащихся. В процессе обучения ученики приобретают определенные знания и навыки под руководством преподавателей. Воспитание – это целенаправленный организованный процесс формирования личности. Исторически приобретенный социальный опыт в процессе воспитания передается от старшего поколения младшему, а нравственные качества, связанные с поведением, формируются у них целенаправленно, планомерно и организованно. В процессе участвуют различные стороны – родители, воспитатели, учителя, опекуны и т.д., что означает, что формирование личности ребенка происходит под влиянием различных факторов: семьи, общества, школы, соседей, друзей, родственников, а также телевидения, кино, художественных произведений, социальных сетей и т. д.

«Все вокруг влияет на воспитание ребенка» По словам А.С. Макаренко, «детей воспитывает все — люди, вещи, события, но, прежде всего, родители и учителя». Многие отмечают, что воспитание и обучение должны быть едины и гармонировать между собой для полноты образовательного процесса. Эта идея правильная, но неполная. Потому что обучение и воспитание исходят от того, кто их реализует, а именно от родителей, школы и общества в целом, и поэтому прежде всего все они должны находиться в гармонии между собой. На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что, поскольку семейное воспитание является основной частью воспитания, оно становится неотъемлемой частью педагогического процесса и даже создает основу для его развития. Однако, каждая семья имеет свои особенности и воспитывает детей по-своему. Главный вопрос в том, что основные проблемы в воспитании учеников берут свое начало из семьи. Большая часть ответственности в воспитании учащихся лежит на семье и обществе. Потому что школьное образование не содержит негативных факторов или моментов, противоречащих национальным интересам, либо каким-то нравственным ценностям. Каждый из нас должен четко понимать свою ответственность в данном процессе и не перекидывать проблему на другого. Давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны. Кто воспитал людей, одержавших победу в Отечественной войне? Можно ли сказать, что этих людей воспитывала только семья или только школа? Вопросы воспитания также имеют законодательную и институциональную стороны. Статья 17 Конституции Азербайджанской Республики содержит заслуживающие внимания аспекты, касающиеся нравственного воспитания детей.