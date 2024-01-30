В Израиле требуют пересмотреть отношения с Россией

Лидер оппозиции Израиля Яир Лапид заявил, что стране необходимо пересмотреть отношения с Россией из-за позиции Москвы по ситуации в секторе Газа.

Лапид отметил, что Израиль еще очень долго не сможет простить России занятую позицию. По его словам, российский лидер Владимир Путин и глава МИД страны Сергей Лавров «однозначно встали на сторону ХАМАС», называя палестинское движение «легитимной организацией».

«Нет сомнения, что руководство страны должно пересмотреть свою позицию в отношении России. Государства не разрывают отношения просто так, но и не прощают в случае нанесения такого оскорбления», - заявил он.

Тем не менее Израилю следует поддерживать отношения с Москвой «по причинам стратегического характера», убежден Лапид. При этом он признал, что прежних теплых отношений между странами в ближайшее время не будет.