Французы не доверяют правительству

Первый запрос на проведение голосования по вопросу о доверии правительству был подан в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции еще до начала выступления премьер-министра с программной речью. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

Как заявила спикер Нацсобрания Яэль Брон-Пиве, запрос о голосовании по вопросу доверия был подан Матильдой Пано (глава парламентской фракции партии "Неподчинившаяся Франция"), Борисом Валло (Социалистическая партия), Сирьель Шателен ("Европа - экология - "зеленые"), Андре Шассеном (Французская коммунистическая партия) и "146 депутатами ассамблеи". "Дата и час дискуссии будут определены по итогам конференции председателей фракций, которую я проведу", - добавила спикер.

Это первый подобный запрос после смены правительства, которое в январе возглавил 34-летний Габриэль Атталь, ставший самым молодым премьером в истории Франции. Традиционно премьер-министр по случаю своего программного выступления выносит на голосование вопрос о доверии правительству, однако Атталь заявил, что не собирается этого делать в условиях отсутствия абсолютного большинства у пропрезидентской коалиции в парламенте.

Предшественница Атталя на посту главы кабмина Элизабет Борн в свое время также отказалась от проведения голосования о доверии.