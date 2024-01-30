Украина получит бомбы, которых еще нет на вооружении у США

Украина может в среду получить от США реактивные снаряды GLSDB (аббревиатура переводится как бомба малого диаметра наземного базирования) в рамках анонсированных в прошлом году поставок. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Издание сообщает, что Пентагон успешно испытал новую высокоточную бомбу дальнего действия для Украины, которая, как ожидается, прибудет на поле боя уже в среду.

По словам источников, Украина получит свою первую партию бомб малого диаметра наземного базирования - совершенно нового оружия дальнего действия, созданного компанией Boeing, которого нет на вооружении даже в США.

Ожидается, что новая бомба, способная преодолевать расстояние около 90 миль (145 км), станет "значительным потенциалом для Украины", сказал американский чиновник.