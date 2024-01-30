Где взять нового Залужного? исповедь на заданную тему
Вечер понедельника в Украине выдался полным треволнений, особенно в политической и медийной среде. С подачи нескольких депутатов, как бывших, так и действующих, пошла гулять новость о том, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный лишился своего поста.
Все бросились проверять это сообщение, но это только усугубило неразбериху: на одно подтверждение приходилось одно опровержение. Неопределенность царила часа два, пока пресс-секретарь президента наконец прямо не заявил, что Залужный продолжает занимать свою должность, а сам Зеленский в своем вечернем видеообращении ни словом не обмолвился об изменениях в военном руководстве. Спустя какое-то время главнокомандующий ВСУ выложил в соцсетях свое фото вместе с главой Генерального штаба Сергеем Шапталой безо всякой подписи, что было сочтено подтверждением того факта, что военачальники на месте и продолжают заниматься своей трудной и важной работой.
Между тем сам этот эпизод продемонстрировал то, о чем уже с полгода поговаривают в верхах: отношения у Зеленского с Залужным с некоторых пор не заладились, и президент не прочь сменить главкома ВСУ. Еще в начале ноября бывший депутат Владимир Арьев сделал то, что в этот раз сделал опять-таки бывший депутат Борислав Береза: написал в соцсетях об увольнении Залужного. Довольно быстро выяснилось, что это не так, но кто-то же накормил политиков этой информацией, на чем-то же она базируется?
Версий на этот счет несколько, они не столько противоречат друг другу, сколько дополняют. Одна из них исходит из того, что обещанное весенне-летнее наступление не обернулось желательными территориальными отвоеваниями. Насколько в этом - скорей, в обещаниях, чем в результате – виноват главком, судить тяжело, но это сфера его прямой ответственности. Если кто-то ее должен понести, то, как ни крути, Валерий Залужный.
Важное обстоятельство, которое могло спровоцировать порчу отношений с президентом, - большая народная любовь и доверие, которыми пользуется генерал. Это очень понятно: именно под его руководством украинская армия выстояла самые сложные дни и месяцы, одержала непростые и такие дорогие победы. В отношении к нему украинцев смешаны и глубокая благодарность, и надежда на то, что удача и в дальнейшем будет сопутствовать военачальнику, сумевшему организовать отпор российской орде. К тому же у Валерия Федоровича такая обаятельная улыбка!
Кто-то говорит о зависти и подозрениях в том, что главком может двинуть в политику, конвертируя народную любовь в политические баллы, отбирая их у первого лица, однако у Зеленского хватает своих обожателей, а до окончания войны никаких выборов все равно не предусматривается. Сам Залужный ни разу не высказывался насчет интереса к политической карьере, но в его окружении наверняка хватает тех, кто его к ней подталкивает. И украинская оппозиция, прежде всего в лице сторонников предыдущего президента Порошенко, всегда с удовольствием противопоставляет За и Зе. Их собственный лидер не имеет и близко такого уровня народной поддержки, как эти двое, но столкнуть их – одно удовольствие и довольно простая политтехнология. Насколько военный человек, снискавший большую славу, сумел совладать с упавшим на него вниманием, не очень понятно, возможно, где-то здесь кроется ответ на вопрос, почему у Зеленского возникло желание его сменить.
О том, что такая смена произойдет, уже ни у кого нет сомнения. Проверила это соображение по своим источникам и Financial Times и подтвердила. Главное препятствие, конечно, отсутствие соразмерной альтернативной фигуры. При том, что война выдвинула целую плеяду молодых генералов с бесценным опытом, пока неясно, кто из них обладает необходимым масштабом мышления и стратегической проницательности, чтобы противостоять русским на новом этапе войны, который будет по-своему не легче предыдущего.
Безусловно, Зеленский осознает, что отставка Валерия Залужного вызовет немало нареканий у украинцев, и наверняка учитывает это обстоятельство. Но главное опасение, конечно, получить неравнозначную замену. Какова бы ни была дальнейшая судьба 50-летнего генерала, он уже в историю Украины вошел героической фигурой. Нужны новые, их нужно найти и не ошибиться. Та еще задача.