Леонид Швец, автор haqqin.az 30 января 2024, 23:47

Вечер понедельника в Украине выдался полным треволнений, особенно в политической и медийной среде. С подачи нескольких депутатов, как бывших, так и действующих, пошла гулять новость о том, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный лишился своего поста. Все бросились проверять это сообщение, но это только усугубило неразбериху: на одно подтверждение приходилось одно опровержение. Неопределенность царила часа два, пока пресс-секретарь президента наконец прямо не заявил, что Залужный продолжает занимать свою должность, а сам Зеленский в своем вечернем видеообращении ни словом не обмолвился об изменениях в военном руководстве. Спустя какое-то время главнокомандующий ВСУ выложил в соцсетях свое фото вместе с главой Генерального штаба Сергеем Шапталой безо всякой подписи, что было сочтено подтверждением того факта, что военачальники на месте и продолжают заниматься своей трудной и важной работой.

Между тем сам этот эпизод продемонстрировал то, о чем уже с полгода поговаривают в верхах: отношения у Зеленского с Залужным с некоторых пор не заладились, и президент не прочь сменить главкома ВСУ. Еще в начале ноября бывший депутат Владимир Арьев сделал то, что в этот раз сделал опять-таки бывший депутат Борислав Береза: написал в соцсетях об увольнении Залужного. Довольно быстро выяснилось, что это не так, но кто-то же накормил политиков этой информацией, на чем-то же она базируется? Версий на этот счет несколько, они не столько противоречат друг другу, сколько дополняют. Одна из них исходит из того, что обещанное весенне-летнее наступление не обернулось желательными территориальными отвоеваниями. Насколько в этом - скорей, в обещаниях, чем в результате – виноват главком, судить тяжело, но это сфера его прямой ответственности. Если кто-то ее должен понести, то, как ни крути, Валерий Залужный. Важное обстоятельство, которое могло спровоцировать порчу отношений с президентом, - большая народная любовь и доверие, которыми пользуется генерал. Это очень понятно: именно под его руководством украинская армия выстояла самые сложные дни и месяцы, одержала непростые и такие дорогие победы. В отношении к нему украинцев смешаны и глубокая благодарность, и надежда на то, что удача и в дальнейшем будет сопутствовать военачальнику, сумевшему организовать отпор российской орде. К тому же у Валерия Федоровича такая обаятельная улыбка!