Германия подняла истребители из-за российского самолета

ВВС ФРГ сообщили, что подняли в воздух истребители Eurofighter из-за российского военного самолета, который, по их утверждению, летел без сигнала транспондера в международном воздушном пространстве над островом Рюген.

"Наши истребители были подняты с авиабазы Лааге (в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания - прим.) и обнаружили российский военный самолет в международном воздушном пространстве над Рюгеном, сопровождали его в течение короткого времени, прежде чем он повернул обратно на восток. Военный самолет Ил-20М СООТ-А летел без сигнала транспондера", - говорится в заявлении ВВС, опубликованном в Х.

Подобный инцидент, как пишет газета Die Welt, уже происходил в апреле 2023 года.