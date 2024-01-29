Пентагон опроверг Нуланд по F-35

Вопрос о возвращении Турции в программу по производству американских истребителей пятого поколения F-35 в настоящее время не является предметом обсуждений. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер на брифинге.

"Я видел комментарии от наших коллег из Госдепартамента по этому вопросу <...>. Сейчас эта тема не находится в повестке дня", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью телеканалу CNN Turk заявила, что Вашингтон готов вернуть Анкару в программу по F-35, если удастся решить вопрос с приобретенными Анкарой российскими зенитными ракетными системами С-400. Турция была исключена из программы создания F-35 в 2019 году после того, как приобрела С-400.