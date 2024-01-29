Трампа выдвинут на Нобелевскую премию мира

Бывший президент США Дональд Трамп вновь выдвинут на Нобелевскую премию мира, на эту награду он был номинирован членом Палаты представителей Конгресса США Клодией Тенни (республиканка от штата Нью-Йорк). Об этом сообщил телеканал Fox News.

Заслугой, за которую Трампу, по мнению американского законодателя, следует присудить премию, является помощь в подписании "Авраамовых соглашений" - документов о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном. "Доблестные усилия по созданию "Авраамовых соглашений" были беспрецедентны и до сих пор не получили признания со стороны нобелевского комитета мира, что подчеркивает необходимость его выдвижения [на награду], - приводит заявление Тенни Fox News. - На протяжении десятилетий бюрократы, профессионалы в области внешней политики, международные организации настаивали на том, что дополнительные мирные соглашения на Ближнем Востоке были невозможны без разрешения палестино-израильского конфликта. Президент Трамп доказал, что это не так".

До этого момента Трампа трижды номинировали на Нобелевскую премию мира, в том числе и за помощь в заключении "Авраамовых соглашений".