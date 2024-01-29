В Турции впервые депутата лишили мандата

В Турции оппозиционный депутат Джан Аталай, который находится в заключении, лишен мандата. Этот случай стал первым в истории парламента страны, сообщают турецкие СМИ.

Заседание, на котором обсуждался вопрос лишения Аталая мандата, состоялось 30 января. Имя парламентария уже внесли в список тех, кто перестал быть депутатом. Кроме Аталая в нем числится Хасан Битмез, которого не стало в декабре 2023 года.

«На заседании парламента было зачитано решение Кассационного суда о том, что депутат от Хатая Джан Аталай окончательно осужден», — уточнили в пресс-службе парламента.

Там отметили, что мандат отозвали согласно второму пункту статьи 84 турецкой конституции. Обсуждение решения в парламенте вызвало горячие трения. Так, депутат от главной оппозиционной Народно-республиканской партии Айсу Банкоглу бросила экземпляр основного закона в председателя заседания парламента Бекира Боздага.