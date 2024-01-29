США предупреждали хуситов

Соединенные Штаты через оманских посредников предупреждали хуситов о возможности силового ответа на действия группировки, которая с ноября прошлого года атакует коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе. Об этом заявил член политбюро мятежного движения "Ансар Аллах" Мухаммед Али аль-Хуси.

"Американская угроза начать военные действия и открыть [новый] фронт была передана в виде послания через Оман в ответ на позицию йеменского народа, который отвергает уничтожение и осаду жителей Газы", - написал представитель движения на своей странице в X.