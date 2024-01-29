В январе 2024 года Украина получила очередную партию помощи от азербайджанских партнеров, в том числе 25 грузовиков энергетического оборудования для проведения восстановительных работ. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Это уже четвертый транш помощи Азербайджана, в который вошли трансформаторные подстанции, силовой трансформатор, провода, разъединители и другое оборудование для проведения восстановительных и ремонтных работ.

«Мы благодарим партнеров за эту поддержку. Предоставленное оборудование используется украинскими энергетиками для восстановления объектов, которые продолжают подвергаться обстрелам, в частности, в прифронтовых регионах. Проведенные работы позволяют удерживать стабильную работу энергосистемы и обеспечивать потребности потребителей в электро- и теплоснабжении», – отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Оборудование, полученное от Азербайджана в течение ноября 2023 и января 2024 года, распределено между 24 предприятиями энергетической отрасли, а именно операторами систем распределения электроэнергии, предприятиями теплоснабжения, газовой, угольной и атомной отраслей.

Всего с марта 2022 года Украина получила из Азербайджана 92 груза энергетического оборудования общим весом более 1 585 тонн, в том числе 51 силовой трансформатор, 111 трансформаторных подстанций и другое оборудование.