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Интервью с Руфатом Гасановым - учредителем клуба Triterra Baku Triathlon Club, Ironman, вице-президентом Федерации триатлона Азербайджана.

- В конце прошлого года на традиционно проводимой Министерством молодежи и спорта торжественной церемонии по итогам года клуб Triterra был в списке соискателей на звание лучшего клуба страны. Расскажите, пожалуйста, как вам это удалось? - Нам было очень приятно увидеть имя нашего клуба в списке претендентов на звание лучшего в Азербайджане. Среди почетных соискателей были такие гранды, как футбольные клубы «Карабах» и «Нефтчи», гимнастический «Оджаг» и баскетбольный «Сабах». Само присутствие среди таких признанных спортивных организаций уже, бесспорно, является достижением, которым мы очень гордимся. Но до этого мы проделали довольно непростой путь. Наш клуб был организован в 2017 году с целью развития любительского, так называемого «железного триатлона». Мы начинали очень скромно, на нашем первом старте участвовали всего 8 человек. В этом году на IRONWIND113 в мае мы уже готовимся принять на старте 200 спортсменов. Но по-прежнему основной задачей нашего клуба была и остается подготовка «железных людей» - cпортcменов, которые участвуют в триатлонных гонках, проводимых под эгидой Ironman. - Расскажите, пожалуйста, о титуле Ironman? - Титул Ironman присуждается тем спортсменам, которые проходят гонку, состоящую последовательно из трех циклических дисциплин - плавания, езды на шоссейном велосипеде и бега. Протяженность всей гонки составляет 226 км, соответственно, участнику надо проплыть 3.8 км на открытой воде, затем проехать на велосипеде 180 км и пробежать марафонскую дистанцию - 42 км. И все это проходит в непрерывном цикле, а лимит времени составляет всего 17 часов. Если вы укладываетесь в отведенное время, на финише вас ждет долгожданная медаль и заветная фраза, произносимая ведущими этого соревнования: вы завоевали титул Ironman! На самом деле каждое такое соревнование - это замечательное событие, которое, несмотря на сложность, дарит массу положительных эмоций. Вообще, триатлеты - это уникальное сообщество очень дисциплинированных, целеустремленных, трудолюбивых и интересных людей, большинство из которых старше 40-50 лет. Для того, чтобы стать «айронменом», надо действительно привести свой организм в железную форму как физически, так и ментально. - Как проходит столь сложный процесс подготовки к такой длинной дистанции? - Как вы понимаете, для того, чтобы подготовиться к столь сложной гонке, требуется очень серьезный подход к тренировочному процессу. Безусловно, ключевой момент – это тренироваться под руководством опытного профессионального тренера. В этом смысле членам нашего клуба повезло по той причине, что у нас очень сильный тренерский штаб. Главным тренером клуба Triterra является Олександр Мордасов - действующий «айронмен», мастер спорта международного класса, участник чемпионатов мира Ironman (там собирается элита триатлонного спорта), чемпион Украины по «длинному» триатлону, серебряный призер чемпионата Европы и чемпион мира по современному пятиборью.

В тренерский состав также входят тренер по бегу и плаванию Наталья Мордасова - мастер спорта международного класса по современному пятиборью, член сборной Украины по современному пятиборью 2000-2012-х годов, многократная чемпионка Украины по современному пятиборью, а также старший тренер первой категории по плаванию и аквааэробике Елена Тимченко - чемпион СССР по плаванию, серебряный призер Европы в категории «Мастер» 2011 года, многократная чемпионка Украины по плаванию в категории «Мастер» 2011-2020-х годов. Благодаря работе и старанию этих людей в Азербайджане увеличивается количество триатлетов-любителей, которые впоследствии могут достойно представлять нашу страну на различных международных соревнованиях. Могу с уверенностью сказать: если кто-то решит пройти эту гонку, мы обеспечим ему эту возможность. - При подготовке к «железной дистанции» требуется ли спортсмену участие в каких-либо промежуточных соревнованиях? - Безусловно! Прежде чем выйти на основную железную дистанцию, спортсмен должен адаптироваться к очень непростым условиям соревнований, ведь это прежде всего навык плавания в открытой воде, это велогонка в контактных педалях, это навык правильного питания и гидрации во время гонки и еще довольно много всего. Именно для этого в 2021 году мы создали собственный бренд IronWinD, под которым мы проводим местные триатлонные старты. Цель - проведение любительских соревнований в полном соответствии с международными стандартами. И если в первое время в нем участвовали только наши спортсмены, то в прошлом году к нам уже приехали спортсмены из ближнего зарубежья. Я должен отметить, что создание местного бренда и проведение качественных соревнований по триатлону было бы невозможно без поддержки министра молодежи и спорта Фарида Гаибова, который помог с проведением всех наших стартов, начиная с первой «олимпийки» в октябре 2021 года.

Мы очень хотели, чтобы в Азербайджане был свой качественный, соответствующий международным стандартам турнир, в котором участвовали бы как местные, так и зарубежные триатлеты. И так постепенно нам удается воплощать наши цели в жизнь. К слову, в этом году мы ожидаем приезда более 150 иностранных спортсменов. Еще три-четыре года назад мы не могли об этом даже мечтать. Мы очень гордимся тем фактом, что наш местный бренд IronWinD становится популярным и конкурентоспособным уже и за пределами Азербайджана. Хотел бы пригласить всех желающих посетить наш турнир, он будет проходить на полуострове Пираллахы (комплекс Нерекенд) 26 мая текущего года. Уверены, что вы сможете получить очень яркие впечатления как от самой гонки, так и от общей праздничной атмосферы, которая является обязательной составляющей для подобных соревнований. Так как турнир проводится на открытом воздухе, будет прекрасная возможность прийти на наше соревнование всей семьей, поддержать участников, а заодно получить хороший заряд бодрости и положительных эмоций.

Как я упомянул ранее, мы стараемся проводить эти соревнования на очень высоком уровне, требующем соответствующей поддержки как со стороны государственных, так и коммерческих организаций. Пользуясь случаем, еще раз хотим поблагодарить наших спонсоров и партнеров. Благодаря их усилиям триатлон в Азербайджане выходит на новый уровень развития. Я бы хотел с благодарностью назвать каждого из них: PASHA HOLDING, PMD, FMG, METAK, ALUFAR. Наши начинания были бы невозможны без поддержки и участия Министерства молодежи и спорта Азербайджана, Федерации триатлона и, конечно же, компании Baku City Circuit, являющейся организатором гонок «Формулы-1», с их высоким профессионализмом и неоценимым опытом в проведении соревнований высочайшего уровня. Этот факт служит ответом скептикам, которые сомневались в целесообразности проведения соревнований «Формулы-1» в нашей стране. Азербайджан не только проводит престижную автогонку. Это колоссальный операционный опыт, который применим в организации соревнований во многих других видах спорта, в том числе и в триатлоне. Примечательно еще и то, что министр Фарид Гаибов принимал участие в одном из наших стартов еще и как спортсмен, проехав велоэтап в эстафете. Вообще в тот год наш турнир IronWinD запомнился в том числе и тем, что в нем приняли участие сразу три министра – Фарид Гаибов, Мадат Гулиев и Рашад Набиев. - Преодоление этой дистанции рассчитано только на «железных мужчин»? - Ни в коем случае: по статистике, среди финишеров на Ironman 30 процентов - это женщины. Поэтому с самого начала мы ставили задачу подготовить первых «железных» женщин Азербайджана. И в 2022 году нам это удалось. Более того, очень приятно, что в достижении этой цели мы были не одни: эту инициативу с нами разделил один из ведущих банков страны - PASHA Bank. Банк учредил премию, и это сыграло свою роль. В апреле 2022 года мы уже поздравляли нашу первую женщину Ironman. Сейчас их в Азербайджане две, еще несколько представительниц прекрасного пола на пути к достижению. Этот спорт будет развиваться у нас и дальше. Кстати, нынешнее руководство Федерации триатлона Азербайджана во главе с президентом федерации Фаридом Фархадзаде делает акцент на развитие детского и юношеского триатлона в стране и развитие национальной тренерской школы. И это дает надежду на то, что триатлон в скором времени встанет в один ряд с такими традиционными видами спорта, как футбол, борьба, бокс, художественная гимнастика, шахматы. Федерация уже провела в прошлом году первый чемпионат страны по триатлону. В этом году запланирован ряд юношеских и молодежных соревнований по триатлону и акватлону, серия детских стартов. Когда-нибудь у нас будут свои чемпионы мира. Очень примечательный факт: четверо из пяти членов комитета Федерации триатлона, включая президента, - это «айронмены», преодолевшие эту дистанцию.

Отдельную благодарность мы хотели бы выразить Министерству внутренних дел, Министерству по чрезвычайным ситуациям, органам Исполнительной власти, руководителям комплекса Nərəkənd Park в поселке Пираллахы за их неоценимую помощь и поддержку в организации и безопасном проведении нашей гонки IronWinD. - Есть ли какие-то новые тенденции в современном триатлоне? - Триатлон в целом очень технологичный вид спорта. Мы обязаны идти в ногу со временем, следить за происходящими изменениями и новыми тенденциями в мире спорта. Одной из таких важнейших тенденций является интеграция триатлона в мир электронного спорта. Так, в декабре прошлого года мы провели первую в Азербайджане велогонку (indoor) в киберформате совместно с компанией Cyber Athletics Azerbaijan. Это был очень интересный и полезный опыт. Это не только яркое эмоциональное соревнование. Прежде всего такие соревнования позволяют спортсменам поддерживать высокую форму не только в летний сезон, но и в традиционное межсезонье. Кроме этого, соревнования под крышей в электронном формате дарят хорошую мотивацию для любителей побороться за призовые места и медали, а в дальнейшем и в международных киберчемпионатах. Достаточно привести тот факт, что многие профессиональные «айронмены» проводят до 80 процентов объемов своих велотренировок на специальных смарт-тренажерах.