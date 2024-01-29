В США придумали, как обезопаситься на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты направляют дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО) на базу западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе, где на прошлой неделе в результате атаки беспилотника погибли трое американских военнослужащих. Об этом сообщила во вторник телекомпания CBS со ссылкой на источники.

По их словам, база на сирийско-иорданской границе ранее не подвергалась атакам, поэтому ее система ПВО не находилась на таком высоком уровне, как на базах США в Ираке и Сирии, которые постоянно сталкиваются с нападениями проиранских формирований. Направленные в Иорданию средства ПВО предназначены для перехвата беспилотников. По данным Пентагона, на базе в районе Эт-Танф размещено около 350 американских военнослужащих.

"Центральное командование ВС США, конечно, относится к этому очень серьезно, и мы примем необходимые меры и предпримем шаги, чтобы обеспечить защиту наших сил", - отметил на брифинге во вторник пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Отвечая на вопрос журналиста, представитель военного ведомства добавил, что ему "сейчас нечего объявить" относительно возможности переброски и развертывания дополнительных американских средств ПВО в регионе.

Райдер сообщил, что Минобороны продолжает изучать обстоятельства атаки беспилотника на базу. По данным американского министерства обороны, в результате нападения погибли трое американских военнослужащих, пострадали более 40.