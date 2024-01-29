Эльяс Шафиев, собкор 02:26

Несколько дней назад британская компания British Petroleum (BP), оператор консорциума блоков месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), объявила, что для увеличения добычи нефти начинает «крупнейшую в своей истории» сейсмическую разведку. Это заявление было сделано ВР на фоне ситуации, при которой объемы добычи нефти на месторождении АЧГ из года в год снижаются.

Новое исследование, начатое 23 января, рассчитано на пять лет, обойдется компании в 370 миллионов долларов и охватит территорию площадью 740 квадратных километров. Особое внимание будет уделено Балаханам и Фасиле — двум основным месторождениям на блоке Азери-Чираг-Гюнешли. Исследования будет проводить субподрядчик — ООО «Каспий Гео», которое планирует применить сейсморазведку 4D и использовать для этого два специализированных судна - «Муровдаг» и «Губа». Как отмечается в комментарии издания Eurasianet.org, сейсмическая разведка — это метод контролируемых взрывов, пробивающих километры горных пород морского дна и вызывающих сейсмические волны, отражения которых записываются и анализируются для создания трехмерного (3D) изображения нефтяных пластов. «4D» или четырехмерная съемка – это та же 3D-съемка, но проводимая на протяжении длительного периода времени в одних и тех же точках. Она показывает, как именно меняется объем нефти в разных частях пластов и сколько нефти там остается.

«Принимая на себя обязательства по проведению этих широкомасштабных сейсмических исследований, мы стремимся получить всестороннее понимание архитектуры резервуара, - сказала Рошни Мусаи, вице-президент BP по недропользованию в регионах Азербайджана, Грузии и Турции. - Мы надеемся, что самая современная 4D-технология, которая будет использоваться в этой программе, позволит нам получить дополнительные углубленные данные о пласте, поможет определить способы минимизации будущих сюрпризов со скважинами и в ближайшие десятилетия довести до максимума нефтедобычу месторождения». Несмотря на то, что сейсмические исследования, как правило, используются для выявления новых запасов нефти и газа, Рошни Мусаи подтвердила, что главная цель ВР состоит только в том, чтобы лучше понять и оценить уже существующие запасы. Напомним, что добыча на нефтяном месторождении АЧГ началась в 1997 году и достигла пика в 2010 году, составив около 835 тысяч баррелей в сутки. С тех пор показатели пошли на убыль: согласно последним результатам BP, в третьем квартале 2023 года ежедневная добыча нефти составляла в среднем всего 368 тысяч баррелей, что на 11 процентов меньше, чем годом ранее. Понятно, что эта тенденция означает серьезное снижение доходов компании BP, эксплуатирующей месторождение, а также самой Азербайджанской Республики, более 90 процентов валютных поступлений которой зависят от доходов продажи нефти и газа.

Дэвид О'Бирн, журналист из Стамбула, освещающий вопросы энергетики, пишет, что столь резкое снижение добычи является нормальным для месторождения, которое эксплуатируют более 25 лет. Месторождение АЧГ содержит также большие объемы природного газа. Как следствие, по мере интенсификации добычи нефти и газа давление в месторождении падает, в результате чего через добывающие скважины выходит значительно меньше нефти и газа. Именно поэтому большая часть уже добытого «голубого топлива» закачивается обратно в месторождение, чтобы помочь вытеснить больше сырой нефти и поддержать уровень ее добычи. Помимо новой кампании сейсмических исследований, BP также финансирует другие долгосрочные усилия по поддержанию, а по возможности, и увеличению добычи сырой нефти на месторождении АЧГ. Кроме того, в 2024 году BP начнет добычу со своей платформы Azeri Central East (ACE) - новой добывающей установки, целью которой является увеличение добычи до 100 тысяч баррелей в день.