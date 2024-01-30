Фархад Мамедов, автор haqqin.az 07:25

Как уже сообщалось, после одобрения парламентом Турции членства Швеции в НАТО Госдепартамент США одобрил заявку на продажу Турции модернизированных истребителей F-16 и боеприпасов к ним. До этого президент США Джозеф Байден направил письмо Конгрессу с призывом одобрить эту сделку. Пакет стоимостью в 23 миллиарда долларов включает в себя поставку Турции 40 новых истребителей F-16 Block 70/72 Viper и модернизацию 79 существующих самолетов старых версий. В сделку также включена поставка нескольких сотен ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-земля». «Предлагаемая продажа позволит ВВС Турции расширить и модернизировать парк самолетов F-16, поскольку срок службы старых моделей истекает, - говорится в пресс-релизе Госдепартамента США. - Турция получит парк модернизированных многоцелевых боевых самолетов, которые позволят ей обеспечить защиту своего воздушного пространства, способствовать миссиям НАТО по сохранению региональной безопасности и защите союзников по альянсу, а также поддерживать совместимость с США».

Пакет включает в себя техническое обслуживание и поддержку самолетов F-16. Казалось бы, после многомесячных переговоров между Турцией и США, наконец-то, был достигнут долгожданный компромисс. Но не все так просто: даже если Госдепартамент одобрит запрос Турции, сделка в конечном итоге должна пройти голосование в Конгрессе. Любопытно в этой связи, что в тот же день, когда Госдепартамент дал добро на запрос Турции по самолетам F-16, Вашингтон одобрил запрос Греции на поставку ей сорока истребителей-невидимок F-35A Lighting II. И если с одобрением сделки с Грецией никаких проблем не предвидится, то с Турцией, учитывая активность армянского и греческого лобби в Конгрессе, все может сложиться по-другому. Но даже если Конгресс в итоге не станет препятствовать достижению американо-турецкой сделки, поставка в Турцию модернизированных истребителей F-16 может затянуться на годы. Дело в том, что компания Lockheed Martin, производящая эти истребители, бросила весь свой потенциал на выполнение многочисленных заказов на истребители пятого поколения F-35. Кроме того, Lockheed Martin пытается выполнить ранее полученные заказы на истребители F-16, поступившие из Бахрейна, Словакии, Марокко, Тайваня и Болгарии. Таким образом, график выполнения поставок для Турции будет определен уже после получения поддержки Конгресса в ходе дальнейших переговоров между соответствующими структурами двух стран.

Напомним, что решение Анкары закупить у США модернизированные истребители F-16 возникло после выхода Турции из программы истребителей F-35. Покупка у России зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» создала серьезную напряженность в американо-турецких отношениях, следствием которой стало решение Конгресса США исключить Турцию из программы F-35. Поскольку Анкара изначально была членом международной коалиции, сформированной для производства истребителей F-35, и даже внесла аванс в размере полутора миллиарда долларов (который американская компания пока не вернула – ред.), предполагалось, что на первом этапе она сможет закупить у Lockheed Martin 100 таких самолетов. Но после скандала с российскими ЗРК С-400, когда туркам дали ясно понять, что F-35 они не получат, начались переговоры о закупке модернизированной версии истребителей F-16. Но и эта сделка была отложена из-за напряженных отношений между Афинами и Анкарой. О ее важности можно судить по беспрецедентным усилиям Турции, связанным со снижением градуса греко-турецкого противостояния в Средиземном море, чему во многом способствовал недавний официальный визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Афины.

Когда же и это не помогло, официальная Анкара увязала вопрос продажи американских истребителей с членством Швеции в НАТО и, в конце концов, сумела добиться от администрации США поддержки. Мало того, США даже выразили готовность вернуть Турцию к программе F-35, правда, все с тем же условием - чтобы получить эти истребители, Анкара должна отказаться от купленных у России ЗРК С-400. «Мы находились в процессе переговоров с нашими турецкими партнерами о продаже ЗРК Patriot, - отметила в этой связи заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. - Но пока они шли, Турция двинулась в другом направлении. Поэтому сегодня мы провели несколько обсуждений. Очевидно, что если мы сможем решить вопрос с С-400, чего мы и хотим, то США будут рады вновь принять Турцию в семью F-35».