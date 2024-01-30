Лидер азербайджанских исламистов прорывался из Мексики в США? громкий скандал
23 января президент консервативной лоббистской группировки «коалиция свободы Техаса» в США Сара Джессика Филдс в своем аккаунте в социальной сети X распространила видео c мужчиной, незаконно пересекшим границу с Мексикой, и заявила, что речь идет о лидере запрещенной в Азербайджане Исламской партии Мовсуме Самедове.
На кадрах мужчина выступает с сенсационным заявлением: «Ты недостаточно умен, чтобы знать, кто я. Но скоро узнаешь не только ты, но и все».
«Теперь мы знаем, кто этот иммигрант. Мовсум Самедов, известный как и Мовсум Мардан оглы Самедов. Он является председателем группировки исламских террористов Азербайджанской исламской партии. Самедов приговорен к 12 годам заключения за попытку свержения правительства и был освобожден 19 января 2023 года», — написала Филдс.
Этот твит вместе с прикрепленным к нему видео набрал миллионы просмотров.
Отметим, что Мовсум Самедов был арестован в 2011 году по обвинению в подготовке теракта и попытке государственного переворота. Его приговорили к 12 годам лишения свободы и освободили в январе 2023 года.
После того как запись Филдс набрала популярность в соцсетях, корреспонденты американских изданий «Голос Америки» и азербайджанской службы «Радио Свобода» связались с Мовсумом Самедовым. Однако экс-лидер азербайджанских исламистов опроверг информацию, обвинил его создателей в фальсификации, заявив, что в данное время находится в Азербайджане, и никак не мог оказаться на мексиканско-американской границе, ибо ему запрещен выезд из страны.
К тому же Самедов указал на то, что изображенный на видео человек не похож на него.
«Посмотрите внимательно, сходств очень мало, кроме очков», - подчеркнул он.
Ровно через неделю Сара Джессика Филдс опубликовала новый пост с опровержением, в котором подчеркнула, что мигрант, незаконно пересекший границу Мексики и США, не является Мовсумом Самедовым:
«Теперь мы знаем, кто этот нелегальный мигрант. Человек на видео – не Мовсум Самедов», - заявила она.
Американские СМИ выяснили, что это видео, которым поделилась Сара Джессика Филдс, было снято компанией 1st responders Media, созданной группой людей, которые путешествуют по южным границам Соединенных Штатов и фотографируют незаконно пересекающих границу мигрантов. Буквально на следующий день после выхода в свет фейкового сообщения Филдс, 24 января, пользователь X под ником Rayne первым опроверг достоверность растиражированного сообщения. Однако никто не обратил внимания на достоверность опровержения другого американца.
Характерно, что публикация Филдс появилась в разгар острой полемики между республиканцами и демократами в связи с защитой южных рубежей США.
Таможенная и пограничная службы США декларируют исторический рекорд: с 1 января 2020 года по 30 сентября 2023 года в страну из Мексики нелегально пытались проникнуть 8,4 миллиона мигрантов.
Главный противник нынешней администрации США, кандидат в президенты Дональд Трамп уверяет, что в случае своей победы тут же закроет границу с Мексикой и депортирует из страны миллионы нелегальных иммигрантов. В Конгрессе же республиканцы увязали предполагаемый пакет помощи Украине и Израилю с требованием принятия жестких мер по охране южных границ. А в Техасе все еще усугубляется политический кризис в свете решения губернатора штата, саботировавшего постановление американского суда о снятии колючей проволоки с границы. Губернатор направил к границе войска, пытаясь предотвратить переход нелегальных мигрантов несмотря на ультиматум Белого дома. Его поддержали и другие губернаторы-республиканцы.
Это не первый случай, когда в американском сегменте соцсети X распространяются фейковые новости об Азербайджане. Осенью прошлого года, после нападения ХАМАС на Израиль, радикальные исламисты опубликовали на платформе X видео «пленных израильских генералов». Но в реальности на этом видео были изображены лидеры армянских сепаратистов, арестованных в Карабахе азербайджанскими правоохранительными органами.