Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 07:53

23 января президент консервативной лоббистской группировки «коалиция свободы Техаса» в США Сара Джессика Филдс в своем аккаунте в социальной сети X распространила видео c мужчиной, незаконно пересекшим границу с Мексикой, и заявила, что речь идет о лидере запрещенной в Азербайджане Исламской партии Мовсуме Самедове. На кадрах мужчина выступает с сенсационным заявлением: «Ты недостаточно умен, чтобы знать, кто я. Но скоро узнаешь не только ты, но и все».

«Теперь мы знаем, кто этот иммигрант. Мовсум Самедов, известный как и Мовсум Мардан оглы Самедов. Он является председателем группировки исламских террористов Азербайджанской исламской партии. Самедов приговорен к 12 годам заключения за попытку свержения правительства и был освобожден 19 января 2023 года», — написала Филдс. Этот твит вместе с прикрепленным к нему видео набрал миллионы просмотров. Отметим, что Мовсум Самедов был арестован в 2011 году по обвинению в подготовке теракта и попытке государственного переворота. Его приговорили к 12 годам лишения свободы и освободили в январе 2023 года. После того как запись Филдс набрала популярность в соцсетях, корреспонденты американских изданий «Голос Америки» и азербайджанской службы «Радио Свобода» связались с Мовсумом Самедовым. Однако экс-лидер азербайджанских исламистов опроверг информацию, обвинил его создателей в фальсификации, заявив, что в данное время находится в Азербайджане, и никак не мог оказаться на мексиканско-американской границе, ибо ему запрещен выезд из страны.

К тому же Самедов указал на то, что изображенный на видео человек не похож на него. «Посмотрите внимательно, сходств очень мало, кроме очков», - подчеркнул он. Ровно через неделю Сара Джессика Филдс опубликовала новый пост с опровержением, в котором подчеркнула, что мигрант, незаконно пересекший границу Мексики и США, не является Мовсумом Самедовым: «Теперь мы знаем, кто этот нелегальный мигрант. Человек на видео – не Мовсум Самедов», - заявила она. Американские СМИ выяснили, что это видео, которым поделилась Сара Джессика Филдс, было снято компанией 1st responders Media, созданной группой людей, которые путешествуют по южным границам Соединенных Штатов и фотографируют незаконно пересекающих границу мигрантов. Буквально на следующий день после выхода в свет фейкового сообщения Филдс, 24 января, пользователь X под ником Rayne первым опроверг достоверность растиражированного сообщения. Однако никто не обратил внимания на достоверность опровержения другого американца.