Как сообщает haqqin.az со ссылкой на индийские источники, причина этого в том, что пилоты покинули самолет и совершили полет, не дожидаясь разрешения диспетчеров аэропорта Дели.

Пилоты индийской компании IndiGo Airlines, выполнявшие 29 января рейс 6E 1803 по маршруту Дели-Баку, отстранены от полета: в отношении них начато расследование.

Рейс вылетел из Дели в 19:38 по местному времени, и пилоты, взлетевшие без разрешения диспетчера, доставили самолет в Баку.

Однако Главное управление гражданской авиации Индии (DGCA) начало специальное расследование инцидента и приказало авиакомпании IndiGo Airlines отстранить пилотов от полета, не дожидаясь их возвращения из Баку.

«В настоящее время этот вопрос расследуется. Пилоты отстранены от полетов до завершения расследования», — заявил высокопоставленный представитель DGCA. IndiGo Airlines не прокомментировала инцидент.