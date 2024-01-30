Новые детали «отставки» главкома ВСУ

Они утверждают, что на встрече главкома и президента последний попросил Залужного уйти в отставку, а после отказа заявил, что подпишет приказ об увольнении. Залужный вернулся в свой офис и сообщил своим заместителям об увольнении, рассказывают собеседники издания.

Президент Украины Владимир Зеленский отправил главкома ВСУ Валерия Залужного в отставку, однако был вынужден отменить решение после давления со стороны военного руководства и «международных партнеров» , сообщает The Times со ссылкой на источники.

Старшие офицеры и международные партнеры, включая США и Великобританию, выразили обеспокоенность после сообщений об увольнении Залужного, пишет газета. Кроме того, по информации Times, от должности главкома ВСУ отказались глава украинской разведки Кирилл Буданов, а вслед за ним и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, что вынудило Зеленского отменить решение об увольнении.

«Зеленский должен понять, что военные доверяют Залужному, и если президент хочет, чтобы военные доверяли ему, ему нужно научиться доверять и Залужному», — подчеркивает доверенное лицо генерала.

Economist также писал, что в качестве замены на пост главкома ВСУ рассматривались кандидатуры Сырского и Буданова. По данным издания, «некоторые» предположили, что последний отказался от должности «в последнюю минуту». При этом близкий коллега Буданова заявил, что тот не претендовал на пост Залужного, но не имел права отказаться от должности.

The New York Times сообщала, что отсутствие немедленной замены стало одной из причин отмены решения об увольнении. Второй причиной газета называла утечку информации об отставке.

Вечером 29 января украинские СМИ и политики начали сообщать об увольнении Залужного. В частности, экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза со ссылкой на источники в офисе украинского президента заявил, что главком отказался от предложения возглавить СНБО Украины или стать послом. Украинское руководство опровергло информацию об увольнении Залужного.

Биограф Зеленского, журналист Time Саймон Шустер рассказывал, что противоречия между ними возникли еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину: главком выступал за всеобщую мобилизацию и укрепление границ с Россией, а президент опасался, что такие меры спровоцируют в обществе панику. Также Зеленский был недоволен, когда Залужный на время прерывал контакт с председателем объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США (в 2019–2023 годах) Марком Милли из-за отказа в поставке вооружений Украине, рассказал Шустер. Зеленский называл рабочими свои отношения с Залужным.