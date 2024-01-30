Нападение на церковь в Стамбуле – дело рук граждан Таджикистана

По данным следствия, для проведения акции насилия ИГ использовала так называемые спящие ячейки. Нападавшие получили приказ на совершение вооруженного нападения через соцсети, подконтрольные группировке. Полиция изъяла цифровые носители, подтверждающие причастность ИГ к стрельбе в храме, кроме того, в лесу в районе Гёктюрк вблизи международного аэропорта Стамбула была найдена машина без номеров, на которой передвигались нападавшие. Также найден один из использовавшихся в стрельбе пистолетов в разобранном виде, который был переделан в боевой из газового.

Стрельбу в католической церкви Стамбула 28 января устроили боевики так называемой таджикской ячейки «Вилаят Хорасан» террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Задержанные по делу о нападении, за исключением трех жителей Турции, являются гражданами Таджикистана, сообщает газета Yeni Şafak со ссылкой на стамбульскую полицию.

По информации, которой располагают в турецких спецслужбах, причастные к нападению лица три месяца назад арендовали дом в районе Стамбула Гюверджинтепе. Там же нелегально проживают выходцы из Таджикистана, которые были взяты под стражу после акции. Часть из 28 подозреваемых, которые находятся в управлении безопасности Стамбула, планировали нападения на Новый год в стамбульских православных храмах, синагоге и на посольство Ирака. Местная полиция 29 декабря предотвратила теракты, задержав 32 человека, напоминает Yeni Şafak.

Стрельба в католической церкви Святой Марии в стамбульском районе Сарыер произошла 28 января во время воскресной молитвы. Двое неизвестных в масках открыли огонь во время богослужения, в результате чего погиб турецкий гражданин 1972 года рождения. Глава МВД Турции Али Ерликая позже сообщил о задержании 51 человека по подозрению в причастности к стрельбе. 23 из них будут высланы из Турции. Решение по остальным 28 примут по завершении допросов. Следствие установило, что непосредственные исполнители прибыли к церкви на автомобиле с польскими номерами. Она в течение года не появлялась на дорогах общего пользования в Стамбуле. По информации агентства IHA, выстрелы совершил нападавший с инициалами Д.Т., который является гражданином РФ. У гражданина Таджикистана с инициалами А.К. заклинило оружие.

«Вилаят Хорасан» создана в 2014 году, действует в Центральной Азии, Афганистане, Пакистане. В ней, по данным из открытых источников, представлены выходцы из Таджикистана.