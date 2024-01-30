Разбился американский F-16: что произошло

Американский истребитель F-16 потерпел крушение в водах у западного побережья Южной Кореи, сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники.

ВВС США подтвердили крушение истребителя F-16 в водах у западного побережья Южной Кореи. Заявление представителя американских ВВС передает Reuters.

По словам командира 8-ого истребительного авиаполка Мэтью Гетке, самолет F-16 столкнулся с «чрезвычайной ситуацией в полете» над морем и разбился. Пилот благополучно катапультировался и был спасен в течение часа, после чего его доставили в медучреждение для обследования. Пилот находится в сознании, уточняется в заявлении.

Гетке поблагодарил южнокорейских спасателей, которые работали вместе с военными США над возвращением пилота. По его словам, сейчас ВВС США заняты поисками и возвращением самолета.

В Кунсане находится база ВВС США (Kunsan K-8 Air Base), на которой эксплуатируются самолеты F-16. На этой базе дислоцируется 8-е истребительное авиакрыло The Wolf Pack ВВС США, а также 38-й авиаполк ВВС Южной Кореи.