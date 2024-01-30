Закир Ибрагимов предупреждает и отчитывается наши заметки
Вопреки ожиданиям журналистов, председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов открывая пресс-конференцию, посвященную итогам 2023 года, выступил вначале с предупреждением. По его словам, от лица AzerGold совершаются мошеннические действия, в связи с чем компания призывает граждан не верить ложным рекламным кампаниям. Вырвав отдельные контексты из официальных сообщений ЗАО, аферисты используют их в качестве фишингового инструмента с целью захвата личных данных граждан и получения доступа к их финансовым счетам.
И только после столь внушительного вступления глава ЗАО перешел к основной части своего доклада. А год прошедший стал для AzerGold запоминающимся и плодотворным. Так, 11 февраля 2023 года – в восьмую годовщину со дня основания акционерного общества распоряжением президента Ильхама Алиева на месторождении золота «Тюлаллар» был осуществлен первый взрыв горных пород, ознаменовавший начало его разработки. А в Гянджа-Дашкесанском экономическом районе успешно реализованы два крупных проекта производственной инфраструктуры. Это завод по чановому выщелачиванию на Човдарском интегрированном участке по переработке и завод дочерней компании ООО «Azerblast» по производству промышленных взрывчатых веществ. 28 декабря оба предприятия были введены в эксплуатацию в тестовом режиме.
Особо хотелось бы остановиться на заводе по чановому выщелачиванию, в реализацию которого инвестировано 380 млн манатов. И, что заслуживает особого внимания, эти средства предоставлены за счет средств, полученных в результате деятельности акционерного общества, не создавая дополнительной нагрузки на государственный бюджет. В результате в зависимости от минералогического состава и металлургических особенностей сульфидных руд удалось повысить степень выделения золота с 50% до 90%.
Всего по итогам года добыто 63,7 тыс унций золота – рекордный объем за восемь лет деятельности компании и 114,3 тыс унций серебра. Таким образом, план по добыче золота перевыполнен на 2%, а серебра – на 6%. А по сравнению с 2022 годом рост добычи золота составил 3% или 1,7 тыс унций. Такая тенденция позволила повысить план добычи золота на 2024 год до 70 тыс унций, а серебра - до 156,8 тыс унций, что соответственно на 9% и на 27% больше показателей прошлого года.
Положительная динамика сохранилась и в реализации драгоценных металлов – 68,1 тыс унций золота (рост на 7%) и 119,8 тыс унций серебра. При этом 62,1 тыс унций золота и 90,8 тыс унций серебра реализовано на международных рынках. На внутреннем рынке в виде сырья и готовой продукции реализовано 6 тыс унций золота и 29,1 тыс унций серебра. В целом же за 2017–2023 годы реализовано 416 тыс унций золота и 853 тыс унций серебра.
Доход от реализации золота и серебра на международном и местном рынках составил 232,8 млн манатов, что на 15% выше выручки за 2022 гол. Из этой суммы 210,1 млн. манатов составляют доходы от экспорта, а 22,7 млн. манатов – доходы от внутренних продаж. Доходы от экспорта за год выросли на 11%, а от продаж на местном рынке – на 81%. Причем, 97,9% выручки от продаж драгоценностей было получено именно за счет золота. В целом же в 2017–2023 годах доход от продажи золота и серебра составил 1,19 млрд манатов.
О доходности любого предприятия можно судить и по объему выплачиваемых им налогов. Вот и в прошлом году выплаты в виде налогов и социальных трансфертов ЗАО AzerGold и его дочерними компаниями в государственный бюджет были продолжены на фоне полученных экономических доходов. Так, по итогам прошлого года ЗАО и дочерние компании уплатили в общей сложности 38,4 млн манатов налога. А в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) было выплачено еще 7,6 миллиона манатов.
И, конечно же, такие успехи были бы невозможны без соответствующих инвестиций. В 2016-2023 годах AzerGold инвестировало в общей сложности 550 млн манатов в реализацию горнодобывающих проектов. Причем, лишь 8% из этой суммы или 45 млн манатов составили средства, выделенные из госбюджета, да и то они понадобились в первые годы работы ЗАО. А более 500 млн манатов – средства самой компании.
Сильно затрудняет работу AzerGold ситуация на освобожденных от армянской оккупации территориях, где также расположены месторождения и перспективные структуры. Но эффективной их разработке мешает высокая степень заминированности. Достаточно отметить, что специалисты ЗАО планировали провести исследования на территории площадью 273 кв км, но к концу 2023 года удалось выполнить эту работу всего лишь на разминированных 57 кв км. В текущем году планируется выделить для геологоразведочных работ еще 32 кв км. Но как долго специалисты АНАМА будут вести работы по очистке данной территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов – сказать трудно.
И даже в таких условиях прогноз ЗАО AzerGold по производству золота на текущий год составляет 70 000 унций, что на 9% больше прошлогоднего показателя. Еще выше прогноз по серебру, выработку которого по сравнению с прошлым годом ожидается повысить на 27% и довести до уровня 156 800 унций. А ведь каждая унция золота сегодня стоит выше 2000 долларов. Потому-то так много дельцов и вертятся вокруг него. Да так много, что это уже стало беспокоить не только правоохранительные органы, но и самих золотопроизводителей.