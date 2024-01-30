Мамед Эфендиев, отдел экономики 09:55

Вопреки ожиданиям журналистов, председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов открывая пресс-конференцию, посвященную итогам 2023 года, выступил вначале с предупреждением. По его словам, от лица AzerGold совершаются мошеннические действия, в связи с чем компания призывает граждан не верить ложным рекламным кампаниям. Вырвав отдельные контексты из официальных сообщений ЗАО, аферисты используют их в качестве фишингового инструмента с целью захвата личных данных граждан и получения доступа к их финансовым счетам. И только после столь внушительного вступления глава ЗАО перешел к основной части своего доклада. А год прошедший стал для AzerGold запоминающимся и плодотворным. Так, 11 февраля 2023 года – в восьмую годовщину со дня основания акционерного общества распоряжением президента Ильхама Алиева на месторождении золота «Тюлаллар» был осуществлен первый взрыв горных пород, ознаменовавший начало его разработки. А в Гянджа-Дашкесанском экономическом районе успешно реализованы два крупных проекта производственной инфраструктуры. Это завод по чановому выщелачиванию на Човдарском интегрированном участке по переработке и завод дочерней компании ООО «Azerblast» по производству промышленных взрывчатых веществ. 28 декабря оба предприятия были введены в эксплуатацию в тестовом режиме.

Особо хотелось бы остановиться на заводе по чановому выщелачиванию, в реализацию которого инвестировано 380 млн манатов. И, что заслуживает особого внимания, эти средства предоставлены за счет средств, полученных в результате деятельности акционерного общества, не создавая дополнительной нагрузки на государственный бюджет. В результате в зависимости от минералогического состава и металлургических особенностей сульфидных руд удалось повысить степень выделения золота с 50% до 90%. Всего по итогам года добыто 63,7 тыс унций золота – рекордный объем за восемь лет деятельности компании и 114,3 тыс унций серебра. Таким образом, план по добыче золота перевыполнен на 2%, а серебра – на 6%. А по сравнению с 2022 годом рост добычи золота составил 3% или 1,7 тыс унций. Такая тенденция позволила повысить план добычи золота на 2024 год до 70 тыс унций, а серебра - до 156,8 тыс унций, что соответственно на 9% и на 27% больше показателей прошлого года. Положительная динамика сохранилась и в реализации драгоценных металлов – 68,1 тыс унций золота (рост на 7%) и 119,8 тыс унций серебра. При этом 62,1 тыс унций золота и 90,8 тыс унций серебра реализовано на международных рынках. На внутреннем рынке в виде сырья и готовой продукции реализовано 6 тыс унций золота и 29,1 тыс унций серебра. В целом же за 2017–2023 годы реализовано 416 тыс унций золота и 853 тыс унций серебра. Доход от реализации золота и серебра на международном и местном рынках составил 232,8 млн манатов, что на 15% выше выручки за 2022 гол. Из этой суммы 210,1 млн. манатов составляют доходы от экспорта, а 22,7 млн. манатов – доходы от внутренних продаж. Доходы от экспорта за год выросли на 11%, а от продаж на местном рынке – на 81%. Причем, 97,9% выручки от продаж драгоценностей было получено именно за счет золота. В целом же в 2017–2023 годах доход от продажи золота и серебра составил 1,19 млрд манатов.