Тагиев осквернял могилы в Гяндже

В Гяндже сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже могильной плиты и цветочной вазы с кладбища.

Как сообщили haqqin.az в МВД, задержанным оказался житель города Хатаи Тагиев. Выяснилось, что украденные предметы он продал родственникам усопшего из другого района.

Расследование по факту продолжается. Переданный следствию вместе с вещественными доказательствами Тагиев сознался в содеянном.