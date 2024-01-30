Япония обвинила Россию

Правительство Японии считает несправедливыми и неприемлемыми заявления Москвы об ответственности Токио за ухудшение двусторонних отношений из-за антироссийских санкций и винит в этой ситуации российскую сторону. С таким утверждением выступил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси на регулярной пресс-конференции.

«Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, а в марте 2022 года РФ в одностороннем порядке заявила, что не намерена продолжать переговоры по мирному договору с Японией из-за японских санкций. Мы считаем, что вся эта ситуация сложилась исключительно из-за действий России. Попытки возложить вину на Японию крайне несправедливы и совершенно неприемлемы», - заявил Хаяси.