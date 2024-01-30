Румыния попросила Турцию

«В 2023 году Румыния купила 18 единиц наших боевых БПЛА Bayraktar TB2. Их поставки продолжатся и в этом году, и в последующих. У Румынии есть запрос на совместное производство этой продукции», - сказал он.

По словам посла, в сфере оборонной промышленности есть несколько еще не завершенных тендеров и для турецких компаний сотрудничество с румынскими является очень важным. Алтан также отметил, что в среду в Бухарест прибудет глава МИД Турции Хакан Фидан. Ожидается, что эти вопросы будут на повестке его визита.

Посол сообщил, что в рамках работы по линии НАТО Турция защищает воздушное пространство Румынии с помощью 4 самолетов F-16 и около 80 военнослужащих. С учетом конфликта в Украине, по его словам, возникла угроза морских мин, которая касается всех.

«В этом контексте по инициативе Турции и при участии наших союзников из Румынии и Болгарии было решено реализовать совместные действия по обнаружению и при необходимости уничтожению этих мин. 11 января в Стамбуле был подписан соответствующий меморандум», - напомнил он.