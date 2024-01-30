30 января, вместе с церемонией открытия официального дилерского центра Dongfeng Motors в Азербайджане, была проведена презентация (2) двух абсолютно новых автомобилей.

В нашей стране впервые представлены модели Aeolus Shine Max HEV и Aeolus Huge HEV.

Полученной информации от дилерского центра «Сайт» сообщает, что гибридный Dongfeng Aeolus Shine Max Hybrid предлагается по цене 37 900 AZN, а модель Dongfeng Aeolus Huge Hybrid - по цене 43 900 AZN. Кроме того, официальная гарантия на автомобили 5 лет или 150 000 км будет путеводной звездой покупателям при выборе.

С представленными моделями бренда Dongfeng вы можете ближе познакомиться, посетив автосалон по адресу Наджафгулу Рафиев, 29. Также возможно приобретение автомобилей с первоначальным взносом в 20% по выгодным банковским кредитным условиям.

Модели Shine Max Hybrid и Huge Hybrid объединяют в себе современный спортивный дизайн, мощность и множество систем безопасности. Оба автомобиля, с агрессивным дизайном, привлекут внимание на дорогах и предоставят вам ощущение управления премиум-автомобилем.

Shine Max 1.5 Turbo HEV обладает мощностью 174 л.с., а Huge 1.5 Turbo HEV - 245 л.с. С расходом топлива 5.8 литра на 100 км они станут настоящим бюджетным вариантом для вас.

Гибридная двигательная система Mach Power, используя последние достижения в области чистых технологий от ведущих брендов, таких как Honda и Nissan, демонстрирует внимание Dongfeng к удовлетворению потребностей.

"Dongfeng - Управляйте своими мечтами!"