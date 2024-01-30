«Мы ответим»: Пентагон отверг заявление проиранских прокси

«Мы это видели... Судят по делам, а не по словам», - сказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя заявление упомянутой группировки.

Министерство обороны США отвергло заявление о приостановке военных операций со стороны проиранской иракской радикальной группировки «Катаиб Хезболлах», предположительно причастной к недавнему удару по американским силам на иордано-сирийской границе . Об этом передает ТАСС.

«Когда я говорю «судят по делам, а не по словам», насколько мне известно, после 28 января (то есть обстрела американских войск на иордано-сирийской границе) было три нападения. Так что ограничусь этим», - заявил официальный представитель Минобороны США, не вдаваясь в детали.

Райдер отказался более подробно рассуждать о заявлении «Катаиб Хезболлах»: «По обнародованному заявлению: не думаю, что мы можем говорить яснее. Мы призвали группировки, через которые действует Иран, прекратить свои вылазки. Они этого не сделали. Поэтому мы ответим [на вылазку на иордано-сирийской границе], когда решим и в выбранной нами форме».

Накануне лидер «Катаиб Хезболлах» Абу Хусейн аль-Хамидави, высказывания которого привел новостной портал Shafaq News, объявил об уходе группровки во «временную оборону». По его словам, группировка, входящая в движение «Исламское сопротивление Ирака», приняла такое решение, чтобы не подводить правительство в Багдаде.

Президент США Джо Байден подтвердил ранее во вторник, что уже принял решение о том, как именно Вашингтон будет реагировать на вылазку на иордано-сирийской границе.