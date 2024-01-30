Украинцы захватили ранее утраченные позиции

Силам обороны Украины удалось восстановить утраченные позиции к северо-западу от города Горловка в Донецкой области. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

На геолокационных видеозаписях, опубликованных 29 января, видно, что украинские войска атаковали и захватили несколько позиций примерно в трех километрах к северо-западу от Горловки (захвачена РФ с 2014 года).

По данным ISW, продолжаются позиционные бои вблизи города Авдеевка, но подтвержденных изменений на линии фронта нет.