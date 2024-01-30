НАТО воодушевлена Арменией

В НАТО очень воодушевлены сдвигом Еревана в сторону альянса во внешней и оборонной политике и хотят еще большей близости, заявил армянским СМИ спецпредставитель НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина, ставший частым визитером в регионе.

Только за 2 года он совершил 7 визитов и вполне доволен тем, что "за последние несколько лет Армения решила политически и практически активизировать сотрудничество с НАТО".

"Знаю, что это трудное решение и, вероятно, оно займет много времени, но мы, безусловно, призываем наших партнеров приблизиться к нам, и это то, что делает Армения", - сказал Коломина.