Иран тоже пригрозил «жестким ответом»

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани опроверг информацию о том, что Тегеран и Вашингтон последние два дня обменивались сообщениями о последствиях атаки беспилотника на военную базу западной коалиции на Ближнем Востоке.

«Обмен такими посланиями не происходил. Однако принципиальная политика Исламской Республики Иран заключается в том, что если какая-либо сторона нападет на территорию Ирана, его интересы или сторонников за рубежом, то она столкнется с решительным и жестким ответом», - приводит IRNA слова постпреда.

По информации IRNA, некоторые СМИ 30 января писали о том, что «за последние два дня Вашингтон через посредников направил Тегерану несколько сообщений о своем нежелании развязывать крупномасштабную войну».

30 января газета The Guardian сообщила, что Тегеран через посредников направил Вашингтону послание, согласно которому в случае нападения США непосредственно на территорию Ирана ИРИ нанесет ответный удар по позициям американцев на Ближнем Востоке. В свою очередь Politico информировала, что американский президент Джо Байден распорядился разработать ответные меры после нападения на ВС США на сирийско-иорданской границе, среди возможных мер рассматривается удар по иранским военнослужащим в Ираке и Сирии.