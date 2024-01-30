Над Петербургом сбили беспилотник. Обломки упали на НПЗ

В Санкт-Петербурге сбили беспилотник, при падении он повредил несколько цистерн нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщили Telegram-каналы.

По их данным, беспилотник упал на нефтеперерабатывающий завод «Невский мазут» на Глухоозерском шоссе. На месте его падения работают сотрудники оперативных служб. Предварительно, до этого беспилотник пытались сбить в 60 километрах от Петербурга в районе четырех часов утра с помощью зенитного ракетного комплекса С-400.

В ночь на среду, 31 января, жители Петербурга сообщили о громком звуке, который был похож на раскат грома или взрыв. Также звук оказался запечатлен на записях, сделанных камерами наблюдения в разных частях города.

Помимо этого, 31 января системы российской (ПВО) сбили беспилотник в Псковской области. В Минобороны РФ подробностей о попытке атаки не привели.