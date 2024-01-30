НАТО о ведущей роли Турции

Турция – очень важный союзник для нас и в то же время единственный союзник, имеющий границы с южнокавказским регионом, следовательно, является ведущим игроком в регионе, заявил специальный представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

Спецпредставитель генсека НАТО отметил, что был очень откровенный диалог с Турцией по всем вопросам.

«В Турции знают, что мы поддерживаем нормализацию отношений между Арменией и Турцией. Я думаю, что Турция готова добиться прогресса в этом вопросе. Не знаю, может быть, они действительно сначала ждут какого-то прогресса в армяно-азербайджанских отношениях.

Вероятно, это могло бы быть одним из соображений, но я думаю, что они действительно заинтересованы в продвижении этого вопроса. Как вы знаете, я не могу особо углубляться во внешнюю политику, внутреннюю политику наших союзников, но я думаю, и мы говорили об этом, когда это произойдет, это будет очень позитивное развитие», - сказал представитель НАТО.