Болгария объявила в розыск россиян: обвиняют во взрывах на складах оружия

Болгарские следственные органы объявили в европейский розыск шестерых россиян, причастных к четырем взрывам на складах боеприпасов и оружейных заводах с 2011 по 2020 год, по обвинению в терроризме. Прокуратура Софии не назвала имен подозреваемых. Об этом информирует Deutsche Welle.

Согласно сообщению прокуратуры, досудебное производство возбудили 22 апреля 2021 года. В ходе расследования установлено, что шесть граждан России, которые посетили Болгарию под вымышленными именами, причастны к взрыву продукции коммерческого предприятия по производству оружия. Они были обвинены в том же 2021 году по статье о терроризме, «к обвиняемым применена мера процессуального принуждения - содержание под стражей на срок до 72 часов, а также выданы европейские ордера на арест».

Рассматривавший это уголовное дело апелляционный суд Софии согласился с тем, что представленные доказательные материалы образуют логическую цепочку, связанную с поведением разыскиваемых лиц - их приездом и выездом из страны, размещением, установлением контактов с предприятиями, на которых вскоре после их отъезда произошли взрывы, повлекшие тяжкие последствия.

Прокуратура отмечает, что в рамках расследования этого дела изучается и возможное участие во взрывах граждан Болгарии.

Ранее сообщалось, что целью четырех взрывов на складах боеприпасов в 2011, 2015 и 2020 годах были вооружения, которые принадлежали бизнесмену Эмилиану Гебреву и планировались к отправке в Грузию и Украину. Во всех четырех случаях взрывам предшествовали пожары.